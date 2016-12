Overigens is de president-directeur van mijn bedrijf dezelfde als de koffiejuffrouw en de stofzuigerpiloot: ik ben het zelf. Eigen baas zijn, is ontzettend leuk, maar ook doodvermoeiend. Extreem drukke tijden wisselen zich af met gekabbel en je moet werkelijk overal verstand van hebben. Je moet niet alleen je handel aan de man brengen, maar ook van begin tot eind zelf uitvoeren. En dan is er ook die vermaledijde regelgeving, en, het allerergste ... de boekhouding. Gelukkig heb ik Linda, koningin op cijfergebied, voor de jaarrekening, de BTW-opgave en de belasting- aangifte. Maar ik moet wel alles voorbereiden. En als daar je kracht niet ligt vergeet je weleens wat.

Prachtbrief

Zoals deze week een plukje BGHU-heffing (gemeente en hoogheemraadschap) à 121 euro. Gelukkig krijg je dan een brief. Een prachtbrief met schitterende volzinnen: 'Mocht geen betaling (per kas bij het Stadskantoor) onder overlegging van deze brief hebben plaatsgevonden, dan zal ik ... in tegenwoordigheid van Politie en sleutelsmid, de woning/bedrijfsruimte betreden voor het leggen van beslag op inboedel, inventaris en voertuig(en). Tevens behoud ik mij het recht voor beslag te leggen op uw inkomen, bank- en spaartegoeden, alsmede onroerende zaken en/of eventuele huurpenningen." Aanslag plus kosten: 696 euro!