Eigenaar winkelcentrum Het Rond nuanceert ‘leegloop’

Erwin Wessels van Altera Vastgoed nuanceert het beeld van een ogenschijnlijke leegloop. Hij wijst erop dat de Vershof ingrijpend verbouwd wordt en van negen naar elf zaken gaat. ,,De helft van de leegstand in Het Rond houden we ook bewust leeg. We hebben de ruimtes nodig om tijdelijk winkels in onder te kunnen brengen gedurende de verbouwing. De visboer, om een voorbeeld te geven, willen we in dat grotere ‘schuifplan’ tijdelijk huisvesten in het leegstaande Halfordspand.’’



C&A vertrekt vanwege tegenvallende omzetten, maar volgens Wessels komt het pand niet leeg te staan. Nu al is duidelijk welk bedrijf er straks in gaat zitten. ,,Het klopt dat winkels ermee ophouden, het is niet overal in retailland rozengeur en maneschijn. Maar er staat wel tegenover, dat we merken dat de markt aantrekt. We hebben ook afspraken met drie landelijke ketens, die zich willen vestigen in Houten. We hebben alleen nu nog niet de geschikte ruimtes voor hen in de aanbieding.’’