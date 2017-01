Eigenaresse krijgt briefje: 'Therapiekat' Mimi doodgebeten

Het gezin van Margut Lubberts-Tonn uit IJsselstein is in de ban van de vermissing van ‘therapiekat’ Mimi. De asielkitten is sinds vrijdag spoorloos verdwenen. ,,We horen heel graag, desnoods anoniem, waar zij is.’’

Het beestje is tot ieders verdriet nog niet terug, maar wel lag er een merkwaardig briefje in de brievenbus: ,,Tot mijn spijt moet ik u vertellen dat mijn hond uw kat op de vroege ochtend van vrijdag 20 januari heeft doodgebeten. Mijn hond was wel aangelijnd, maar wist zich los te trekken. Ik heb uw kat meegenomen en later die dag bij een dierenarts de chip laten uitlezen. Uw kat heb ik bij de dierenarts achtergelaten. Ik kan mij voorstellen dat u er verder weinig aan heeft, maar het spijt mij oprecht."

Lubberts-Tonn heeft het opmerkelijke, weinig hoopgevende briefje op Facebook gedeeld, waarbij ze de achternaam van de afzender met haar duim heeft afgedekt. Het bericht zorgt voor een stortvloed aan verontwaardigde en boze reacties. Ook de katteneigenaar zelf is in alle staten, zeker ook omdat ze bij alle dierenartsen in de omgeving te rade ging en Mimi daar niet binnen is gebracht.

Heksenjacht

Quote Mimi wekt mij bij nachtmerries en angstaanvallen Margut Lubberts-Tonn Maar een heksenjacht ontketenen is het laatste wat ze wil. ,,Ik wens hem/haar niets verschrikkelijks toe”, verduidelijkt ze op Facebook. ,,Het enige wat we willen weten is wat er met haar gebeurd is.” Nu is het mijn kat, wie of wat wordt er de volgende keer gepakt?, vraagt ze zich af. Het dier heeft een belangrijke rol in het gezin. Het is een zogeheten therapiekat. ,,Zij biedt houvast aan onze kids, die in het autistische spectrum zitten en ze wekt mij bij nachtmerries en angstaanvallen. Wij willen dit graag af kunnen sluiten”, schrijft ze.

In de hoop op een doorbraak deed ze melding bij de politie. ,,Maar de wijkagent kan niets doen omdat er geen bewijs is en dus ook geen strafbaar feit.” Lubberts wil ondanks aandringen verder absoluut geen vragen beantwoorden. ,,Met een artikel krijgen we Mimi niet terug. Ik wil vooral de rust in huis herstellen.”

Helpen

Vanmiddag was het Facebookbericht plots weggehaald. Het sloot af met de zin: ,,We horen écht heel graag, desnoods anoniem, waar ze is.” De politie bevestigt de melding van een vermissing. ,,We hebben haar inderdaad verteld dat we haar niet veel verder kunnen helpen.’’