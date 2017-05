Einde sportschool Anton Geesink nabij

Hierdoor moeten vierhonderd sporters op zoek naar een ander pand en verliest Utrecht een iconisch gebouw. De sportschool aan de Anton Geesinkstraat werd in 1965 gebouwd, een jaar nadat judoka Geesink eeuwige roem verwierf door een gouden medaille te winnen op de Olympische Spelen in Tokio. Geesink, die later ook wereldkampioen judo werd, versloeg voor het eerst een Japanse judoka in eigen land. Hij werd in 2000 door de lezers van het Utrechts Nieuwsblad verkozen tot Utrechter van de Eeuw.

Geesink en zijn gezin woonden lange tijd boven de sportschool in Ondiep. Ook zijn kantoor van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bevond zich hier. Al in 2001 zei Geesink — die in 2010 overleed — in het Utrechts Nieuwsblad dat hij de sportschool wilde verkopen om zijn handen meer vrij te hebben, ,,Ik hoop wel dat de sportschool blijft bestaan, want behalve voor de vele sportclubs heeft de sportschool ook een functie voor de wijk’’, zei Geesink destijds.

Utrechtse sportgeschiedenis

Eind vorig jaar verkocht de familie de sportschool aan een vastgoedhandelaar. Die wil nu nieuwe appartementen bouwen op die locatie. De beheerder van de Stichting tot Behoud en Exploitatie van de Sportschool aan de Anton Geesinkstraat 13, Albert van Mildert, heeft echter een doorlopend huurcontract tot eind 2018, maar de nieuwe eigenaar wil al eerder beginnen met de bouw. De eigenaar, die niet met zijn naam in de krant wil, bevestigt het plan, maar wil verder geen commentaar geven.

Van Mildert hoopt dat de gemeente nog probeert de sportschool te redden. ,,Een stuk sportgeschiedenis van Utrecht verdwijnt en vierhonderd sporters, onder wie veel kinderen, verliezen hun plek. Hier sporten veel kinderen uit Ondiep en Overvecht. Deze school heeft een belangrijke wijkfunctie.’’

Van Mildert is teleurgesteld in de opstelling van de familie Geesink. ,,De nabestaanden van Anton Geesink hebben zich nooit serieus bekommerd om de toekomst van de sportschool. Ze zijn allang blij dat de school is verkocht.’’

Volledig scherm Oud-judokampioen en IOC-lid Anton Geesink in 2010 in 'zijn' dojo. © Marco Hofste

‘Van erfgoed kun je niet eten’

Anton Geesink junior, zoon van de legendarische judokampioen, zegt het jammer te vinden dat de sportschool verdwijnt. ,,Maar sommige dingen kun je nu eenmaal niet tegenhouden. De sportschool staat 80 procent van de tijd leeg. Er worden alleen in de namiddag en avonden wat judo- en karatelessen gegeven. Daarmee kun je tegenwoordig een sportschool niet in leven houden. Nu ze ook een deel van hun subsidie kwijt zijn, zit er kennelijk niets anders op.’’

Dat de familie van het pand af wilde, was ook nooit een geheim, zegt Geesink jr. ,,Mijn moeder woonde er op een gegeven moment alleen, in een groot, oud pand. Ze is naar Nieuwegein verhuisd. We stonden ook voor hoge onderhoudskosten. Het pand is zwaar verouderd en het dak moet worden vervangen. Dat er een stukje historie verdwijnt is jammer, maar het is niet anders. Van erfgoed kun je nu eenmaal niet eten. Dat zou mijn vader ook gezegd kunnen hebben.’’