Eindelijk een barokorgel in TivoliVredenburg

,,Je ziet het helemaal niet!’’, is de reactie als de directeur van Festival Oude Muziek Xavier Vandamme voorgaat naar de grote zaal. Bij een orgel verwacht je een groot front van langwerpige pijpen. Dit orgel echter is een langwerpige, houten bak. Ontwerper Peter van Dijk maakt de vergelijking met een metrostel of een bus op zijn kant. Maar in de kast zit wel degelijk een orgel verborgen met 950 pijpen en pijpjes, de langste is gebogen onder het hout. Van Dijk: ,,Voor het geluid maakt het niet uit of de orgelpijp een bochtje maakt.’’



Het verhaal van het nieuwe orgel in TivoliVredenburg klinkt als een sage of een tragedie, maar nu is het happy end in zicht. Want na veertig jaar zal morgen tijdens Festival Oude Muziek voor het eerst een barokorgel in een moderne concertzaal klinken. Een wereldpremière, jubelt het festival.