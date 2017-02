'Eindelijk krijgt Germaine de aandacht die ze verdient'

In New York versloeg Germaine in de vroege zondagochtend - Nederlandse tijd - de Amerikaanse Holly Holm. Vanzelfsprekend zaten moeder Wil Mattu en haar zussen Riet van den Oudenalden en Birgitte van Nus op dat moment thuis aan de buis gekluisterd. En hielden ze het, begrijpelijk, na afloop alle drie niet droog.

Birgitte (56): ,,Ik was om 4.00 uur al wakker. Ik kon niet slapen.'' Riet (71) zag van het gevecht van de eeuw voor nicht Germaine alleen de opkomst en de laatste ronde. ,,Tussendoor ben ik naar bed gegaan en heb ik naar een andere zender gekeken. Ik kan niet aanzien dat Germaine klappen krijgt.''

Blij en vrolijk

Logo Volledig scherm Germaine de Randamie na het titelgevecht met haar kampioensgordel om. © AP Moeder Wil (61) kijkt zoveel wedstrijden van haar dochter, die de bijnaam The Iron Lady heeft, als mogelijk. En, zoals gebruikelijk, had ze na afloop van het duel gisterochtend vanuit haar woning aan de J.J.A. Goeverneurstraat in Utrecht contact met haar. ,,Ik ben altijd de eerste die ze belt. Ze was blij en vrolijk'', glimt ze.



De band tussen de kersverse wereldkampioen en haar moeder is close, beamen haar tantes. ,,Germaine heeft voor mij geen geheimen'', zegt Wil. De 32-jarige dochter van een Nederlandse moeder en Surinaamse vader, is in haar normale leven de rust zelve, vertelt moeder Wil. Een echt familiemens. ,,Kom niet aan haar familie.''

Afscheidsfeestje

Vorige week zaterdag hadden familie en vrienden een afscheidsfeestje voor Germaine georganiseerd. Dat was voor haar een enorme verrassing. Ze kon haar tranen niet bedwingen. Wil: ,,Ze ging in de stoel zitten en ging huilen. 'Dit is het mooiste cadeau dat ik heb gekregen'', zei ze toen.''

Vanochtend komt Germaine, die agente is in opleiding, vanuit de Verenigde Staten aan op de luchthaven Schiphol. Daar wachten familie en vrienden haar op met een zelfgemaakt, groot spandoek. Waarschijnlijk zal de wereldkampioene haar tranen dan wel wéér de vrije loop laten, is de verwachting. Germaine is een gedreven vrouw, die ergens voor gaat en al achttien jaar serieus bezig is met topsport. Haar levensmotto is: Die with memories, not dreams.

Quote Ze is een normaal meisje. Bemoeide zich nergens mee en loopt niet met de borst naar voren. Maar eenmaal in de ring is ze een beest. We zijn apetrots op haar. André Temming

De 32-jarige Utrechtse was al tien keer wereldkampioen kickboksen. Nu ze de eerste wereldkampioen ooit is in de nieuwe vedergewichtsklasse van het Ultimate Fighting Championship (UFC) is moeder Wil blij dat haar dochter 'eindelijk de aandacht krijgt die ze verdient.'

André en Marja Temming, uit de J.J.A. Goeverneurstraat, zijn gisterochtend samen met dochter en schoonzoon speciaal vroeg opgestaan om te kijken naar het duel van hun Germaine. André: ,,Ik woon hier al 26 jaar. Ik heb Germaine zien opgroeien. Ze speelde als kind met mijn oudste zoon Ron. Ze is een normaal meisje. Bemoeide zich nergens mee en loopt niet met de borst naar voren. Maar eenmaal in de ring is ze een beest. We zijn apetrots op haar.'' Zijn schoonzoon Mario Huisman: ,,Zoals ze opkwam. Dat was genieten.''

De wereldkampioene liet gisteren na het behalen van haar titel in een korte reactie weten nog 'op een wolk te leven'.