Eindelijk soberheid op de nieuwjaarsreceptie

Buiten dat ergerde ik mij enige jaren geleden aan de bizarre overdaad van eten en drinken op die receptie, destijds nog jaarlijks in de Stadsschouwburg. Toen ik een harde column schreef over de, in mijn ogen, nare mateloosheid van het jaarlijkse partijtje leverde dat tamelijk veel hoon en spot op. Vooral de doorgewinterde Utrechtse netwerkbobo's vonden dat ik niet moest zeuren en het stadsbestuur vond het onnodig om te bezuinigen op het evenement.

Geholpen door de enorme economische crisis werd de jaarlijkse partij, met de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester, uiteindelijk versoberd. En wat een verademing is dat. Niet alleen was het geweldig dat de receptie voor het eerst plaatsvond buiten de bestaande stad (CineMec, Leidsche Rijn), ik trof ook geen dronken gasten! Drie muntjes en een wijntje of biertje halen aan de bar met lange wachttijden: het is een zegen. En dat gold ook voor het eten. Werden voorheen de sjieke ossenhaas sateetjes of zalm met kaviaar je bijkans in de mond geduwd door bevallige dames, nu waren er op de tafeltjes wat eenvoudige hapjes. En laten we deze soberheid vooral zo houden ondanks de door Van Zanen beloofde Utrechtse gouden eeuw.