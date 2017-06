Eindelijk uitbreiding voor De Biltsche Hoek

De Biltsche Hoek kreeg van de gemeenteraad in De Bilt alle vertrouwen voor de nieuwbouw. Naar verwachting staat die er over drie jaar. Inmiddels tekenden Klaas van der Valk, geboren op de plek van het hotel, en Bureau Kroner Architecten uit Den Haag al vijftien varianten uit. Visualisaties van een creatief denkproces, want de fase van concrete bouwplannen komt pas veel later in het traject.

Aan vervanging toe

Quote Het oude gebouw is echt op Mark Graafland „Het oude gebouw is echt op”, vertelt architect Mark Graafland. „Sinds 2006 zijn we al bezig met plannen voor een nieuwe Biltsche Hoek. Het hotel is inmiddels van binnen gerenoveerd en de dakkapellen zijn gemoderniseerd, maar het hoofdgebouw en het restaurant zijn echt aan vervanging toe.” Aanvankelijke plannen om alles te slopen en het personeel te ontslaan waren geen optie voor Klaas van der Valk. Het bedrijf zou bovendien twee tot drie jaar stil liggen: 'onverantwoord'.

Het idee werd geboren om te slopen en bouwen én tegelijkertijd het bedrijf draaiende te houden. Een uitdaging die het Haagse architectenbureau graag aanging. „Wij zijn gespecialiseerd in binnenstedelijke projecten”, vertelt Graafland. „Dus liever geen blanco terrein. De Biltsche Hoek is goed met een binnenstedelijk project te vergelijken. Je hebt rekening te houden met historie, zichtassen, natuurwaarden en buren.”

„Maar we moeten ook rekening houden met de milieustandaarden”, vult Van der Valk aan. „Dat is erg moeilijk in een oud gebouw. Ik ben er dan ook best trots op dat we een Green Key Gold (voorheen Milieubarometer, red.) hebben.” De nieuwbouw zal veel makkelijker aan alle milieueisen kunnen voldoen.

Omgekeerde werkwijze

De totstandkoming van de nieuwe Biltsche Hoek is voor zowel gemeente De Bilt als de provincie Utrecht een proefproces. Volgens Van der Valk en Graafland wordt er andersom gewerkt: eerst worden de randvoorwaarden vastgesteld, zoals de ecologische en landschappelijke eisen. Daarop wordt het plan gebaseerd.

Hoe dat plan er straks uitziet, is nog lang niet helder. Er liggen weliswaar al vijftien ontwerpen, maar dat zijn niet meer dan voorstellingen van hoe een plan in het bestaande landschap kan worden ingepast en van de effecten op dat landschap.

‘Blijven luisteren’

Klaas van der Valk benadrukt dat het belangrijk is om, tot er een definitief plan ligt, in gesprek te blijven met je partners: gemeente, klanten, omwonenden. Er op die manier samen uitkomen. „We kunnen niet iedereen gelukkig maken, maar we blijven altijd luisteren.”