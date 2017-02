Eis: 240 uur werkstraf voor mishandeling in kantine van GVVV

Tegen de 54-jarige Veenendaler die in april in de kantine van voetbalclub GVVV een clubgenoot letterlijk het licht uit een van zijn ogen sloeg, is vandaag bij de rechtbank in Utrecht de maximale werkstraf van 240 uur geëist.

Het 33-jarige slachtoffer en verdachte Jan van G. raakten na een wedstrijd van het eerste elftal op zaterdag 23 april betrokken bij een woordenwisseling tussen twee groepjes van dezelfde club. Verdachte Jan van G. zei vandaag in de rechtbank dat hij juist probeerde de ruzie te sussen en dat het slachtoffer hem meteen agressieve blik in de ogen in het nauw bracht. ,,Ik werd naar beneden geduwd en terwijl ik weer overeind probeerde te komen, haalde ik met mijn arm uit.''

Het slachtoffer kreeg een kapot bierglas in zijn gezicht en is vermoedelijk blijvend blind aan één oog. Hij is inmiddels vier keer geopereerd en is pas sinds twee weken weer aan het werk als voeger in zijn eigen bedrijf. Door het sterk verminderde zicht loopt hij op de bouwplaats overal tegen aan, komt thuis met barstende hoofdpijn en is bang dat hij zijn werk moet opgeven.

Op zijn kop

Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat hij die bewuste zaterdag poolshoogte ging nemen toen hij van zijn vrouw hoorde dat een vriend ruzie had in de kantine van GVVV. ,,Ik tikte deze man op zijn schouder en voor ik het wist had ik een klap te pakken. Nu staat het leven van mij en mijn gezin helemaal op z'n kop.''

De verdachte zegt zich alleen te kunnen herinneren dat hij uithaalde om los te komen. ,,Ik zag wel wat glas door de lucht vliegen, maar ik heb niet met een glas geslagen.''

Verschillende getuigen hebben echter tegenover de politie verklaard dat de verdachte wel degelijk eerst een glas op een tafel kapot sloeg en toen uithaalde naar het slachtoffer. ,,Verschrikkelijk'', reageerde de verdachte. ,,Hier zitten mensen bij van de voetbalclub die ik al twintig jaar ken. Die vertellen dingen die niet kloppen. Waarom?''

Plastic beker

Voetbalclub GVVV heeft na het ernstige incident maatregelen genomen. Op wedstrijddagen wordt er alleen nog bier in plastic bekers geschonken en wordt het alcoholbeleid wellicht nog aangepast.

Verdachte Jan van G. was al 45 jaar lid van de club en was daar bijna dagelijks te vinden, maar hij is sinds het incident in ieder geval niet meer welkom tot de rechter een uitspraak over de zaak heeft gedaan.

De aanklager meent dat niet te bewijzen is of de verdachte zich ervan bewust was dat hij een glas in zijn hand had toen hij uithaalde. Daarom eiste hij geen zwaardere straf voor opzettelijke, zware mishandeling, maar de maximale werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor mishandeling met zwaar letsel als gevolg. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 22.500 euro betalen. ,,Hij heeft dit misschien niet zo bedoeld, maar hij heeft het wel gedaan en de gevolgen zijn groot'', aldus de aanklager.

Advocaat Jan Kees van den Brink vroeg namens de verdachte om vrijspraak omdat er in zijn ogen sprake was van noodweer.