Eis: 32 maanden cel voor loverboys uit Zeist

Sabine, toen 15 jaar, liep in februari vorig jaar weg van huis omdat haar ouders in scheiding lagen en ze een slechte relatie met haar moeder had. Ook op school ging het slecht.



Fouad B. (20) ving haar op en nam haar mee naar hotel Figi in Zeist. Hij spiegelde haar volgens verklaringen die ze bij de politie aflegde voor dat ze samen leuke dingen gingen doen. Hij had al vrij snel seks met haar en ook vrienden die later bij hem en bij medeverdachte Youssef A. thuis langskwamen, gingen met haar naar bed. Sabine durfde niet te weigeren omdat ze bang was dat Youssef en Fouad dan kwaad zouden worden. Ze werd ook steeds opgesloten in de flats in Zeist waar ze sliep. Uiteindelijk had ze één keer seks met een klant tegen betaling. 'In het begin deden ze nog aardig tegen me, maar dat was snel voorbij'. Na een week vermist te zijn geweest, ging Sabine weer naar huis en deed ze aangifte tegen de jongens.