Eis: 32 maanden cel voor 'pooierboys' uit Zeist

Twee jongens uit Zeist hebben vandaag in de rechtbank een celstraf van 32 maanden (42 maanden waarvan 10 voorwaardelijk) tegen zich horen eisen vanwege het seksueel uitbuiten en misbruiken van twee jonge meisjes uit Utrecht. De jongens 'ontfermden' zich over de meisjes toen zij op hun zwakst waren: ze waren net weggelopen van huis en hadden geen onderdak meer.

Ze werden opgesloten op flatkamertjes, kregen alleen snoep en wat koeken te eten en wat wiet om rustig te blijven en moesten seks hebben met al hun vrienden. Op hun meest kwetsbare moment werden twee Utrechtse meiden van 15 en 17 jaar ingepalmd door twee loverboys uit Zeist. Die term vindt het Openbaar Ministerie overigens al veel te braaf en spreekt voortaan liever van ‘pooierboys’.

Want hoewel ook deze meiden schreeuwden om wat aandacht en blij waren dat deze jongens van net 20 jaar hen dat gaven, was er weinig lieflijks aan hun daden. Sabine (15) werd vorig jaar veel geld in het vooruitzicht gesteld toen ze diep in de put zat. Haar ouders waren net gescheiden, het ging slecht op school en ze kon niet meer overweg met haar moeder. Als ze weg zou lopen, beloofde Fouad B. dat ze leuke dingen zouden gaan doen, op vakantie zouden gaan en dat hij mooie spullen voor haar zou kopen.

Week op koek en snoep

Fouad B. en zijn vriend Youssef A. boekten echter een kamer voor het meisje in een hotel in Zeist, waar Fouad al de eerste dag seks met haar had. Hij liet haar haar donker verven om haar ouder te laten lijken. Daarna sloot hij Sabine op in de slaapkamer van flats van vrienden, elke avond weer bij iemand anders. Soms mocht ze niet eens naar de wc omdat er mensen in die flat waren die niet wisten dat zij daar zat. Een week lang leefde ze slechts op wat koek en snoep en kwam ze niet buiten. Op één nacht na: toen moest ze in de auto van een van de jongens slapen omdat zijn moeder kwam logeren.

Mooie beloftes

Ondertussen had ze seks met een tiental vrienden van de jongens. Daar hoefden de pooierboys geen geld voor te hebben. Dat je je vrienden een meisje aan kon bieden, was al statusverhogend genoeg. Ook had ze die week een klant die ze voor 20 euro moest pijpen. Als ze niet aan de verwachtingen voldeed, werd ze geslagen. Geld zag ze niet en van alle mooie beloftes kwam ook niets terecht.

Toen de jongens ontdekten dat dit vermiste meisje door de politie werd gezocht, stuurden ze haar terug naar huis. Gedesillusioneerd deed ze aangifte tegen de jongens. Toen werd duidelijk dat er bij de politie in Rotterdam een soortgelijke aangifte tegen exact hetzelfde duo lag. Daar hadden ze enkele maanden eerder de 17-jarige Brittany opgehaald en meegenomen naar Zeist.

Zij was thuis weggelopen en vroeg de jongens om hulp. Ook voor haar boekten ze een hotelkamer in Zeist. Fouad had eerst zelf seks met haar en zei vervolgens: 'Je kost ons geld, hoe gaan we dat oplossen? Je moet maar de hoer gaan spelen.' Brittany had gedurende drie weken betaalde seks met zo’n tien mannen, maar de opbrengst verdween in de zakken van de jongens.

