Eis: vijf jaar voor runnen xtc-fabriek

Ze noemen zichzelf meubelmakers, maar in de ruimte boven hun werkplaats in De Meern werd een compleet xtc-productiebedrijf gevonden, waar enorme hoeveelheden pillen gedraaid werden. In de werkplaats zelf vond de politie tassen vol MDMA, de grondstof voor de partydrug. Rudolf de K. en Robert de K. hoorden gisteren vijf jaar celstraf tegen zich eisen.

Veel wilden de 'maten' uit Woerden en Kamerik niet zeggen over de vondst in het bedrijfspand aan de Damzigt in januari.



Rudolf de K. (52) uit Woerden was zelf aanwezig toen de politie er een inval deed, maar met de MDMA en het productielaboratorium had hij niks te maken, zie hij. Hij kluste alleen als meubelmaker en werd daar wel eens mee geholpen door Robert de K. (49) uit Kamerik. De bovenverdieping werd verhuurd aan derden. Dat op lege bierblikjes, sigarettenpeuken en plastic handschoentjes op de bovenverdieping de vingerafdrukken van Robert gevonden waren, kon het tweetal ook niet verklaren.

Verantwoordelijk

Het Openbaar Ministerie gelooft niet veel van de onderhuur en houdt het duo verantwoordelijk voor het enorme drugslaboratorium, dat er weliswaar 'in elkaar geknutseld' uitzag, maar erg professioneel gerund werd.

In de boodschappentassen die beneden stonden, vond de politie 138 kilo MDMA, goed voor de productie van 1,3 miljoen pillen met een straatwaarde van bijna 3,5 ton.



Een dag later werd bovendien in Duitsland een auto aangehouden waarin duizend zakjes met ieder meer dan 100 pillen lagen. Er was onvoldoende bewijs dat die uit het laboratorium in De Meern kwamen, maar de aanklager kon aan de stempels op de pillen zien dat dat wel erg waarschijnlijk was.