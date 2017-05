Van de 1,6 miljoen euro subsidie die George J. uit Zeist kreeg om in Utrecht met elektrische taxi’s te gaan rijden, is bijna 1 miljoen euro in rook opgegaan. Woensdag staat de 45-jarige zakenman voor de rechter voor verduistering van dat geld.

In 2011 zag het er allemaal nog zo zonnig uit voor J. en de milieubewuste gemeente Utrecht. In de stad zouden schone elektrische taxi’s gaan rijden, voor het grootste deel gesubsidieerd door het rijk. ‘Utrecht wordt het mekka van de elektrische auto’, jubelde J. toen. Hij zei toen zoveel vertrouwen te hebben in de daarvoor opgerichte bv GreenCab, dat hij er ook zonder subsidie mee zou zijn begonnen.

Drie jaar later was er van de groene droom niets meer over. In 2013 werd het zwaar gesubsidieerde project stopgezet omdat J. maar niet met een financiële verantwoording over de brug kwam. Het subsidiegeld, dat in etappes werd uitgekeerd, bleef al die tijd echter wel gewoon binnenstromen.

Opgepakt

In augustus 2014 werd de gewiekste zakenman opgepakt en werden twee van zijn huizen en een bedrijfspand doorzocht. De administratie, schilderijen, beelden, een tv, vier complete duikuitrustingen en 20.000 euro aan contant geld werden in beslag genomen.

Het kostte het Openbaar Ministerie (OM) vervolgens nog eens bijna drie jaar om uit te zoeken wat J. allemaal met het geld gedaan had. Nu komt het OM tot de slotsom dat van de uitgekeerde 1,6 miljoen euro bijna 1 miljoen niet aan de groene taxi’s is besteed. Het was voormalige collega’s in de taxibranche al opgevallen dat J. enkele dagen na het binnenslepen van de subsidie een dure elektrisch sportwagen aanschafte.

J. wordt nu verdacht van verduistering, het opmaken van valse facturen en het vervalsen van documenten. Uit die papieren zou moeten blijken dat GreenCab een aantal elektrische auto’s had ingekocht, maar in werkelijkheid waren die volgens het OM slechts geleased.

Mislukt

Volgens zijn Amsterdamse advocaat Niels van der Laan heeft George J. altijd de beste bedoelingen gehad met het project. ,,Hij heeft er zelf veel tijd, energie en geld in gestoken. Iedere cent subsidie is echt in het bedrijf gestopt. Maar het kwam te vroeg. De actieradius van die auto’s was te klein. De tijd was er nog niet rijp voor en daarom is het project mislukt. Hij heeft er 2,5 jaar zijn hele ziel en zaligheid ingelegd. Triest dat het zo moet lopen’’, aldus Van der Laan.

George J. kwam in 2012, een jaar na het innen van de subsidie voor GreenCab, al in opspraak toen Taxi Desk Utrecht failliet ging. Het bedrijf was een van de vele bv’s die hij onder de paraplu van Prestige Taxi oprichtte.

Volgens boze chauffeurs die toen op straat kwamen te staan, was er sprake van wanbeleid en werd er constant met geld tussen de bv’s geschoven. Vakantiegeld en pensioenpremies werden niet betaald. Volgens een van de ontslagen chauffeurs stond er steeds een andere bv op zijn loonstrookje.

De rechtbank heeft woensdag de hele dag uitgetrokken voor de strafzaak tegen J., die in 2014 twee dagen heeft vastgezeten. Het OM wil ook bijna 600.000 euro van J. terugvorderen.