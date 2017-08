Elektrische auto maakt opmars in Utrecht

Utrecht telt op dit moment 301 volledig elektrische auto’s. Uit onderzoek van Stedin, Rotterdam School of Management, Erasmus University en kennis- en innovatiecentrum ElaadNL is vastgesteld dat dit aantal jaarlijks met 46 nieuwe stekkerauto’s zal groeien, waarvan er 18 Tesla Model 3-auto’s zullen zijn. Volgens de onderzoekers maakt onder meer dit ‘betaalbare model’ de elektrische auto’s ongekend populair.

Na de introductie van Tesla Model 3 ontstond volgens de onderzoekers een ‘ware run’ op deze wagen. Dagelijks worden wereldwijd zo’n 1800 modellen van dit type verkocht. ,,Een hoog inkomen is dus niet meer een van de belangrijkste voorwaarden om een stekkerauto aan te schaffen’’, zo stellen de onderzoekers vast.

Veel poten tiële rijders

In Utrecht gaat de groei van volledig elektrische auto’s minder hard in vergelijking met steden als Den Haag of Rotterdam, maar wonen wel relatief veel potentiële Tesla Model 3-rijders. Dat komt volgens de onderzoekers door relatief veel inwoners met een modaal inkomen, veel leaserijders en een gemiddeld lagere leeftijd.