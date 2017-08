Elektrische busjes voor ambtenaren in klimaatneutrale Heuvelrug

Video Scholieren brengen voor Rode Kruis rampgebieden Azië in kaart

16:59 Bij de eerste aardrijkskundeles op het St-Gregorius College in Utrecht kwam donderdag nog geen boek op tafel. De VWO6-leerlingen hebben in plaats daarvan kaarten gemaakt voor het Rode Kruis. Hulpverleners kunnen die gebruiken in overstromingsgebieden in Nepal, Bangladesh en India.