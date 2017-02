Elke maand een ongeval op ovonde Culemborg

Het verkeersplein ten westen van het spoor was de afgelopen maanden elf keer locatie van een ongeval. Afgelopen vrijdag vond er een botsing met drie auto's plaats. Volgens de politie raakte er niemand gewond.



Bijzonder

Bij de ongevallen ging het iedere keer om dezelfde kruising, waarbij automobilisten komende van de Parallelweg West het plein oprijden. "Dat is wel bijzonder", zegt een gemeentewoordvoerder. Ze verwacht niet dat de constructie op korte termijn wordt aangepakt. "Maar we gaan het wel met de politie bespreken."



Ze kan de ongevallencijfers niet vergelijken met eerdere jaren, omdat er toen niet of minder goed werd geregistreerd. In verhouding tot het totaal aantal weggebruikers per etmaal valt het aantal ongevallen volgens haar nog mee. Per 24 uur passeren 10.500 voertuigen het verkeersplein. In totaal, zo wijzen de cijfers uit, waren er de afgelopen twaalf maanden 212 ongevallen in Culemborg, waarvan 12 met letsel.



Hard rijden

De ovonde, die ruim een jaar geleden werd aangelegd, is al lange tijd onderwerp van gesprek onder inwoners van de stad. Onder meer op Facebook worden veel wisselende reacties geplaatst. Waar de een vindt dat het plein onmiddellijk aangepast moet worden, ergert de ander zich eraan dat in zijn of haar ogen anderen de verkeersregels niet gebruiken. Ook het te hard rijden wordt nogal eens genoemd als (mede-)oorzaak van ongevallen.