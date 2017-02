Elke straf voor T. is te laag

Dat is wat krakkemikkig geformuleerd. Het klinkt alsof gedetineerden voorwaarden mogen stellen bij hun eigen invrijheidsstelling ('Ik ga alleen als mijn reclasseringsambtenaar een 25-jarige blondine met cup D en een drankvergunning is!). Bovendien vond ik het geen vraag waarop ik mijn stemgedrag zou baseren. De lengte van gevangenisstraffen is per definitie arbitrair. Bovendien leek de stelling uitsluitend ingegeven door de ophef rond de vervroegde vrijlating van Volkert van der Graaf. Teveel eer voor zo'n misselijk onderdeurtje. De eerste keer dat ik de Stemwijzer invulde klikte ik dan ook besluiteloos de button 'geen van beide' aan.



Gisteren vulde ik de Stemwijzer opnieuw in. De enige vraag die ik beantwoordde was die over de vervroegde vrijlating. Driftig tikte mijn wijsvinger een barst in het glas van mijn smartphone: eens! De politieke uitkomst was onbevredigend. Ik kon kiezen uit twaalf partijen die allemaal hartstochtelijk van mening waren dat boeven hun straf helemaal moeten uitzitten.



Directe aanleiding voor mijn labiele stem(wijzer)gedrag was de veroordeling in hoger beroep van Gerard T., de Utrechtse serieverkrachter. Het hof nam vonnis en strafmaat van de rechtbank over, en gaf T. de maximale straf van zestien jaar. Wat onder de huidige omstandigheden inhoudt dat hij over tien jaar en zes maanden buiten staat. Een onverdraaglijke gedachte. Niet alleen vanwege de volstrekt gewetenloze wijze waarop T. te werk ging en het levenslange leed dat hij de slachtoffers ermee berokkende. Maar ook vanwege de lange jaren waarin hij de stad in angst gegijzeld hield.



Overigens had ik het ook onverdraaglijk gevonden als T. tot 24 jaar was veroordeeld en na zestien jaar vervroegd werd vrijgelaten. In T's geval had ik levenslang nog aan de korte kant gevonden. Voor sommige misdaden schiet het strafrecht gevoelsmatig nou eenmaal tekort. Een opvatting die vermoedelijk voor 100 procent overeenkomt met alle 28 partijen op de Stemwijzer.