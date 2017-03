Els (93) is niet bang voor de duvel én haar overvaller

Els Sillevis (93) werkte op tv vol in beeld mee aan de zoektocht naar de man die haar overviel op haar woonboot. Met succes, de man is meteen gepakt.

Hoewel ze oud en broos is, is Els Sillevis voor de duvel niet bang. Oók niet voor de man die haar in november vorig jaar in haar huis overviel. Dus verscheen ze pontificaal in beeld op tv om te helpen de man te vinden die haar bedreigde en uitschold én er met sieraden en andere waardevolle spullen vandoor ging.

,,Ik betrapte hem bij een inbraak toen ik ‘s nachts om vier uur naar het toilet moest. ‘Ga terug naar je nest!’, riep hij, met een scheldwoord erachteraan. Ik moest op mijn slaapkamer met mijn gezicht naar de muur gaan staan, terwijl hij de buit bij elkaar verzamelde. Ik moest mijn pincode geven, maar ik gaf mijn postcode’’, zegt ze lachend.

Quote Ik moest mijn pincode geven, maar ik gaf mijn postcode Els Sillevis

Toch vond de dader ook de pincode en pinde later in Weesp en Diemen 2.000 euro. Bang is ze nooit geweest, zegt ze. ,,Dat zit blijkbaar niet in me.’’

Reconstructie

Ze vond het ook geen probleem om mee te werken aan een reconstructie voor het tv-programma Opsporing Verzocht. ,,Ik werd nagespeeld door een dame, die liep hier op klaarlichte dag in haar pyjama rond. Daar moest ik ook heel erg om lachen.’’

Dinsdag werd de reconstructie uitgezonden en vlak daarna werd een man (24) uit Hilversum opgepakt die op camerabeelden van een pinautomaat herkend was. ,,Dat is mooi. Nu maar hopen dat ze mijn sieraden die dierbaar voor me zijn, nog terugvinden.’’

Extra sloten

Sillevis is niet van plan de woonboot die nogal achteraf ligt en waar ze alleen op woont, te verlaten na dit voorval. Ze woont er al zeventig jaar en zag er haar vier kinderen opgroeien, nadat ze een Jappenkamp in Indonesië had overleefd. ,,Ik heb wat extra sloten en wat betere beveiliging, meer niet. Het zal wel mijn geschiedenis te maken hebben dat ik niet zo bang ben aangelegd.’’