Emine: Ik zag pas na tien minuten dat Ali B. naast me zat

Je rijdt op de A12 en dan zie je een zwaaiende man langs de weg. Niemand stopt, maar jij wel.

"Klopt, ik was op weg naar huis van mijn werk in een verzorgingshuis in Utrecht, toen ik een hevig zwaaiende man langs de weg zag staan. Het was heel apart, het leek wel of hij de snelweg op wilde springen. Ik dacht: 'Wat is er aan de hand, ik moet wel stoppen'. Het eerste wat hij zei was: '400 euro als je me nu naar Ede brengt'. Ik was moe en wilde naar huis, dus ik zei: 'Hoeft niet, stap in, we gaan'."



Je zag helemaal niet dat het Ali B. was?

"Nee, het was donker en ik kon hem niet goed zien. Hij leek heel erg op een man die bij mij in de buurt woont in Veenendaal. Toen ik hem vroeg of hij daar woonde, zei hij: 'Nee, in Almere'. Daar heb ik niet op gereageerd, ik reed gewoon verder. Ik hoorde hem wel bellen over een optreden in Ede en dat hij er zo aan kwam, maar daar sloeg ik niet op aan. Pas toen we tien minuten aan het rijden waren, keek ik opzij en zag ik dat het Ali B. was. Ik schrok daarvan ja, er zat opeens een bekende Nederlander naast me."



En toen praatten jullie natuurlijk meteen over zijn muziek en zijn optreden in Ede.

"Nee, ik luister nooit naar zijn muziek, ik zou niet eens een nummer van hem weten, haha!"Maar hij nam je in Ede wel mee het podium op.

"Ja, ik stond eerst backstage, maar na één nummer vroeg hij me het podium op. Toen bedankte hij me voor al die duizenden mensen, echt superlief. En daarna ging hij ook nog rappen voor me. Ik vind het heel bijzonder dat hij dat gedaan heeft."



Heb je Ali na het optreden nog gesproken?

"Ik heb hem mijn nummer gegeven en hij heeft later een appje gestuurd, waarin hij vroeg of ik veilig thuis was gekomen en hoe het met me ging. Ook bedankte hij me nog een keer, net zoals hij gisteravond deed op televisie. Dat vind ik leuk, hij denkt echt aan een ander. Het is gewoon een superlieve man."



Ga je hem dat nog laten weten?

"Ja, ik ga hem binnenkort eens bellen, als het allemaal weer wat rustiger is, haha. Ik wil hem graag zeggen dat ik het lief vind dat hij me zo uitgebreid heeft bedankt. En misschien ga ik zelfs wel een concert van hem bezoeken!"