Emmers water helpt niet bij een autobrand

Neemt het aantal autobranden toe?

Actuele cijfers zijn niet bekend, maar het waren er de afgelopen week wel opvallend veel. Zeven auto's in Utrecht, drie in Nieuwegein en drie in Culemborg.



Waarom zou je dat doen, andermans auto in de fik steken?

De meeste mensen zullen niet zo snel op het idee komen om een paar aanmaakblokken onder een autoband te leggen. ,,We zien meestal twee groepen", zegt Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.



,,Pyromanen, die vind je in alle lagen van de samenleving. Of ontevreden jongeren die rellen, zoals in Ede onlangs. Dan gaat het meestal om een lokale aangelegenheid waarom ze boos zijn."



De politie ziet ook conflicten ontaarden, zoals in Nieuwegein deze week. In de nacht van donderdag op vrijdag gingen bij het Graaf Anselmdek twee auto's in vlammen op. De politie vermoedt brandstichting in de relationele sfeer.



Forensisch psychiater Hjalmar van Marle stelde in deze krant al dat vandalisme ook vaak voortkomt uit frustratie. Over de maatschappij of over buren die het beter hebben. Een statussymbool zoals een auto onder handen nemen, is daar dan een uiting van.



Op de kaart hieronder staan alle autobranden van de afgelopen tijd in de regio Utrecht.