& Other Stories opent onder grote belangstelling

Met de opening van & Other Stories in Utrecht is de tweede vestiging In Nederland, na Amsterdam, van het duurdere zusje van de H&M een feit. De winkel zit in het voormalige Zara-pand en beschikt over 600 vierkante meter winkelruimte, verdeeld over twee verdiepingen.



& Other Stories is naar eigen zeggen een hoger gepositioneerd mode-, schoenen- en beautymerk. Naast kleding zijn er ook accessoires, tassen, sieraden en beautyproducten te koop. Ook is er een schoenencollectie. ,,Ontzettend gaaf dat deze winkel nu ook in Utrecht is,'' zegt Janneke Friesen. ,,Vooral de sieraden zijn hier erg mooi.''



In tegenstelling tot andere formules binnen de H&M-keten is & Other Stories niet gericht op mode voor een lage prijs, maar op 'blijvende garderobe-aanvullers waar consumenten in willen investeren'. ,,Wij zullen hier de komende tijd wel vaker te zien zijn,'' vertellen de vriendinnen Esther en Lisa.