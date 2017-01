Eneco moet bromtoon windmolens Houten verhelpen

Geheim bod op nieuwe Zandpad gelekt op Twitter

27 januari Een bod op de bouw van het nieuwe Zandpad in Utrecht dat uiterst geheim had moeten blijven, is op straat terecht gekomen. Alle biedingen op de tender die de gemeente Utrecht in 2015 kreeg, zijn zorgvuldig in een kluis op het stadhuis opgeborgen, maar een deel van het plan van Non Nobis is deze week op internet gezet.