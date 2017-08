Engelse voetbalsters dol op pepernoten van Sporting ‘70

De Engelsen zijn dol op dit snoepgoed, verklaart Martin Visser, een van de vrijwilligers van de Utrechtse voetbalclub. De pepernoten, die zelf worden gebakken door de leden van de sportclub, zijn niet aan te slepen.

Visser draagt dinsdagochtend op het terrein van Sporting ’70 een oranjeshirt. Om de Engelsen, die kort ervoor aan een besloten training begonnen zijn, een beetje te pesten.

Visser heeft zijn vakantie opgeofferd om samen met ongeveer 30 andere leden van Sporting de Lionesses de afgelopen weken een onvergetelijk verblijf op sportpark Voordorp te bezorgen. Dat is gelukt, als we de woorden van coach Mark Sampson mogen geloven.

Caprisonne

Hij liet in een interview met de Engelse voetbalbond FA het volgende optekenen: ,,We he’ve been made to feel incredibly welcome here.’’

Visser heeft van een paar Engelse speelsters de bijnaam 'caprisonne man' gekregen, vertelt hij trots. ,,Als de meiden getraind hebben, willen ze allemaal wat zoets en shakes. Dan geef ik twee van hen, Jill Scott en Toni Duggan, altijd Caprisonne.’’

Allemaal leuk en wel, maar als het aan Martin ligt, is het na donderdag over en kunnen de Engelsen, hoe gezellig ook, naar huis. Oranje wint, is zijn stellige overtuiging.

Verdeeld

Maar niet alle vrijwilligers van Sporting die zich hebben ingezet voor de Engelse ploeg, denken er zo over. De meningen en voorkeuren zijn verdeeld.

Neem de vier speelsters Robin Leuverink, Tessa Rademakers, Robin van Leeuwen en Tessy Ashman. Zij zijn voor Engeland. Leuverink: ,,Je ziet de ploeg steeds beter worden.’’

Het kwartet heeft dinsdag bardienst en zorgt ervoor dat het de speelsters van de Engelse ploeg voor, tijdens en na de training aan niets ontbreekt. Ze zetten koffie, zorgen voor water en bakken natuurlijk pepernoten.

Leuverink vindt de training die de voetbalsters krijgen, erg fysiek. ,,Je kunt ook zien dat ze weten wat ze moeten doen.’’ Rademakers en Van Leeuwen, beiden 15 jaar, zouden zelf ook graag professional willen worden.

Engelse vlag

Rinie van Geelen (66) zorgt dat er geen onbekenden op het sportpark komen. Hij heeft, om de Engelse ploeg te paaien, dinsdagochtend een Engelse vlag om zijn nek hangen. ,,Ik wil donderdag met de Engelse bus naar de halve finale’’, legt hij uit. Van Geelen weet dondersgoed dat, gezien de strenge veiligheidsregels, deze wens nooit in vervulling gaat.

Desondanks probeert hij het op een ludieke manier toch. Je weet maar nooit … Met de Engelse speelsters heeft hij niet veel contact. Wel met de staf. ,,De meiden zijn te gefocust op de wedstrijd.’’

Eer

Vicevoorzitter Willem Muilenburg van Sporting ‘70 kijkt met veel tevredenheid terug op het verblijf van de Engelse equipe in het Utrechtse. Hij hoopt 100 procent dat Nederland de finale haalt. ,,Het was natuurlijk mooi geweest als Nederland-Engeland de finale was geweest.’’

Muilenburg vindt het een eer dat zijn club gastheer mocht zijn. Voor het geld hoeft Sporting ’70 het niet te doen. ,,De kosten die we maken, krijgen we terug. Als we quitte spelen, dan zijn we blij. Het gaat ons om de positieve aandacht.’’