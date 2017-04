'Enige' orgelman in Utrecht voelt zich weggepest

In zijn nieuwe vergunning mag hij niet meer met zijn orgel op de Lange Elisabethstraat, hartje centrum, staan. Laat dat nou de plek zijn waar hij het meeste geld verdient! Sommige winkeliers zouden hem niet meer pruimen, vermoedt hij.

De 50-jarige Budding trekt al sinds 1988 met zijn orgel op zaterdag door de historische Utrechtse binnenstad.

Elk jaar moet hij opnieuw een vergunning aanvragen daarvoor. Zijn vergunning liep 1 april af. ,,Zes weken geleden moest ik op het stadskantoor komen. Ze hadden een speciale vergunning voor mij opgesteld. Mijn speeltijd was 15 minuten maar werd verdubbeld naar 30 minuten.''

Hier moet wat tegenover staan, dacht Budding, woonachtig in Nieuwegein. En dat was ook zo, zegt hij. ,,Ik mocht niet meer op de Lange Elisabethstraat, het Vredenburg, in de Maria- en Bakkerstraat en op Voor Clarenburg en op Achter Clarenburg komen.'' Dat het Vredenburg en Voor en Achter Clarenburg voor hem verboden gebied worden, begreep Budding wel. ,,Op zaterdag staat op het Vredenburg de markt. Dat is veel te druk. Voor en Achter Clarenburg zijn te smal. Maar dat ik niet meer in de Lange Elisabethstraat mag komen. Dat slaat nergens op!''

Na een kort gesprek met de betreffende ambtenaren, dacht de orgelman in hart en nieren, dat het probleem was opgelost. Wat schetst zijn verbazing, als hij op 1 april zijn nieuwe vergunning ophaalt? Hierin staat nog steeds dat hij niet welkom is in de Lange Elisabethstraat. Na een belletje naar het stadskantoor is hij weer gerustgesteld.

Zijn nieuwe vergunning heeft de Nieuwegeiner nog niet opgehaald. Maar dat hoeft ook niet meer, werd hem later door weer een andere ambtenaar te verstaan gegeven. Deze vergunning is ingetrokken, kreeg Budding dagen later te horen. Naar de reden kan hij gissen. Nu zit hij dus opgescheept met een vergunning waarin hij niet in de Lange Elisabethstraat mag komen. Desondanks is hij er de afgelopen weken wel geweest.

Budding vermoedt dat winkeliers die hem niet pruimen achter de actie zitten om hem uit het centrum 'weg te pesten.' Hard maken kan hij deze beschuldiging niet. Budding erkent dat het aantal straatmuzikanten in de Utrechtse binnenstad de afgelopen jaren is gegroeid. ,,Toegegeven: van allemaal maak ik de meeste herrie.''

'Opvallend' noemt hij dat hij de laatste maanden vaker bekeuringen krijgt. ,,Ik kom al 25 jaar tijdens beurzen op het Jaarbeursplein. Ik heb nooit een klacht gehad. De laatste drie maanden van het vorige jaar heb ik zeven bekeuringen gehad. Vanwege het geluid en omdat ik geen vergunning bij me had.''