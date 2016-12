Enorme krater in autodak door vuurwerk in IJsselstein

Tasjesdief krijgt tweede kans van kapsalon op het Smaragdplein

14:51 Wie blond is, vrouw en tegen kerstavond opeens met een niet betaalde damestas aan de arm thuis kwam, moet zich zorgen maken. Kapsalon Van Kesteren aan het Smaragdplein in Hoograven, waar de tas zaterdag is ontvreemd, heeft camerabeelden van de diefstal en is van plan daar iets mee te doen.