Er moet iets gebeuren om de ellende uit Overvecht te bannen

Karrenvrachten extra geld is er de afgelopen 10 jaar richting Overvecht gedragen, maar het lijkt niet te helpen. En waarom het juist daar niet wil vlotten, vind ik moeilijk om te verklaren. Normaal gesproken hielden de vroeg-naoorlogse wijken Kanaleneiland en Overvecht zo'n beetje gelijke tred, maar het lijkt er inmiddels op dat Kanaleneiland de grootste problemen achter zich heeft gelaten.



Overvecht, ik heb er nooit een band mee gehad. Nu is dat geen verklaring voor de problemen, maar ik heb mij altijd afgevraagd wie het wel is gelukt een band op te bouwen met deze wijk. Zelfs het feit dat mijn oudste zoon is geboren in het voormalige ziekenhuis aldaar, bracht mij geen warme gevoelens. Dat kan ermee te maken hebben dat zijn geboorte een redelijk heftige gebeurtenis was en Ziekenhuis Overvecht was de vijfde van onze keuze destijds. Toen ik na drie nachten en twee dagen ploeteren in ons sjieke binnenstedelijke appartement de verloskundige sommeerde een ziekenhuisbed te regelen, waren het Diak, AZU, Mesos Nieuwegein en Ziekenhuis Oudenrijn vol. Alleen in Overvecht was er nog een bedje vrij.



Eiland

Kennelijk was onze laatste keuze in 1998 voor veel meer mensen hun laatste toevluchtsoord. Gaat Kanaleneiland aan de overzijde van het Merwedekanaal naadloos over in de rest van Utrecht, Overvecht is het échte Utrechtse eiland. Het ligt zo geïsoleerd en wijkt zo af van het keurige Tuindorp, dat het net zo goed Delfzijl-Oost had kunnen zijn. Zelfs Leidsche Rijn voelt meer als onderdeel van de stad.



De vraag is wat mij betreft wat de rest van Utrecht kan doen voor de geplaagde wijk aan de noordkant van ons mooie stadje. Zoals we in Leidsche Rijn een A2-landtunnel kregen om ons echt Utrechts te maken, zouden we de spoorlijn tussen Tuindorp en Overvecht misschien ondergronds moeten brengen. Hoe dan ook moet er iets gebeuren om de ellende uit die wijk te bannen. En nu de Vogelaargelden gefaald hebben, is het aan ons allemaal om de helpende hand toe te steken.