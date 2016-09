Ergernis om boetes milieuzone

Vraagtekens

Ook PvdA en CDA zetten grote vraagtekens bij de duidelijkheid van de waarschuwingsborden. CDA-voorman Sander van Waveren schamperde dat de gemeente steeds zegt dat de borden in orde zijn, maar die al meerdere malen aanpaste na kritiek. ,,U wekt de indruk meer aan mooie persberichten te hechten dan aan adequate bebording.''



Een sorry waar het CDA om vroeg, kwam er niet. Van Hooijdonk vindt dat ze niet tekort is geschoten. ,,Bij signalen hebben we steeds gekeken wat er aan de hand was. We hebben het naar ons beste vermogen gedaan.'' De wethouder zei het vervelend te vinden dat niet-Utrechters niet goed op de hoogte zijn van de milieuzone en staat open voor verbetering van waarschuwingen.



Nieuwe maatregelen

GroenLinks, de grootste voorstander van de milieuzone, wil snel een breed pakket aan nieuwe maatregelen om de lucht nóg schoner te maken. De wethouder werkt daar aan, zei ze.



De ChristenUnie lanceerde het idee voor een tramlijn op de Amsterdamsestraatweg om het autoverkeer te verminderen. Doel is om de lucht schoner te maken.