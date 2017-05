Ericaschool gestopt met schoolzwemmen na dood Salam

De Ericaschool in Rhenen is sinds de dood van het 9-jarige meisje Salam gestopt met het schoolzwemmen. Dat bevestigt directeur Karin Majoor van de Ericaschool. Twee leerkrachten van de school staan maandag terecht in de Utrechtse rechtbank.

In september 2015 verdronk Salam na afloop van het schoolzwemmen in zwembad 't Gastland in Rhenen. Het was de derde zwemles van het meisje, dat pas enkele maanden in Nederland verbleef.

Salam was met haar ouders, broertje en zusje vanuit de Syrische hoofdstad Damascus naar Nederland gevlucht. Het gezin was in Syrië het leven niet meer zeker en had in Rhenen een veilige haven gevonden om een nieuw leven te beginnen. Haar overlijden zorgde in heel Nederland voor emotionele reacties. Na maanden onderzoek besloot het Openbaar Ministerie vorig jaar de drie betrokken badmeesters en twee leerkrachten strafrechtelijk te vervolgen.

Quote Als we niet precies weten wat de risico’s en de gevolgen zijn, kunnen we beter afwachten Karin Majoor, directeur Ericaschool

,,Op termijn willen we met onze leerlingen weer mee gaan doen aan het schoolzwemmen. Maar het is verstandig om te wachten tot de rechtszaak voorbij is. Als we niet precies weten wat de risico’s en de gevolgen zijn, kunnen we beter afwachten.” Majoor wil in verband met de strafzaak tegen haar leerkrachten verder niets zeggen. ,,We komen volgende week met een persbericht.”

Vragen

Directeur Erwin van Iersel van Optisports, dat zwembad ’t Gastland exploiteert, bevestigt dat na het overlijden van Salam ‘meerdere scholen’ het schoolzwemmen even hebben gestopt. ,,Met uitzondering van de Ericaschool doen die scholen dit schooljaar weer mee aan het schoolzwemmen. Zij zaten allemaal met vragen. Die hebben we netjes beantwoord.” Dat de Ericaschool hangende de strafzaak nog niet meedoet aan het schoolzwemmen, noemt Van Iersel ‘begrijpelijk’.