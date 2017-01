Ernst en Bobbie vestigen op het Domplein het record klokluiden

Niet dat het record – het vorige stond op 230 – echt bij het Guinness Book wordt aangemeld. Die diende vooral om de aandacht te vestigen op de actie Kerkbalans, de jaarlijkse fondsenwerfactie van de Rooms Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en Protestantse Kerk in Nederland. Die staat dit jaar in het teken van de kerk als plaats van verbinding.



,,Dit is toch heerlijk; een recordpoging klokluiden! Wie verzint het? Lekker raar’’, zegt theaterman Bobbie, thuis bekend als Gert-Jan van den Ende. ,,En dan met deze doelgroep, die is goud waard. Handen in de lucht en we maken er een feest van.’’