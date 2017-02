Ernstig zieke Manon (18) schaatst Elfstedentocht tegen ziekte

Haar vader kijkt met bewondering naar zijn dochter. Samen zitten ze op een houten bankje dat aan de rand van de Weissensee staat. En samen gaan ze een schaatstocht van 150 kilometer maken. ,,Manon is een rasoptimist,'' zegt hij. ,,Ze ziet nergens problemen in en ziet overal het zonnige van in. CF kan heel pittig zijn. Je kunt minder energie krijgen of last krijgen van slijm in je longen. Maar Manon ervaart dat allemaal niet zo. Ook zij heeft een longfunctie van 55 procent, maar ze laat zich op geen enkele wijze belemmeren door haar ziekte.''



Mentaal is de 18-jarige Culemborgse ijzersterk. Ze maakt zich niet zo druk en denkt liever niet te veel over haar ziekte na. ,,Ik kijk soms weleens met jaloezie naar Manon,'' zegt Pieter Kroon. ,,Waar andere mensen mentaal slap zijn en gelijk de moed verliezen, gaat Manon door. Op mijn achttiende was ik echt nog niet zo sterk als zij.''