Etsen Rembrandt komend najaar in Vianen

100 etsen van Rembrandt zijn het komend najaar te bewonderen in het Stedelijk Museum Vianen. Dit is mogelijk door bijdragen van Viaanse ondernemers, particulieren en de gemeente van bij elkaar ruim 6.000 euro.

Een groot deel van dit geld is voor beveiliging. Toch wordt Vianen geen Fort Knox, aldus voorzitter Klaas de Zwaan: ,,Je moet denken aan detectiepoortjes en aan meer mensen die rondlopen om de boel in de gaten te houden.’’

Collectioneur

De 100 etsen komen uit de privéverzameling van collectioneur Jaap Mulders. De tentoonstelling is eerder te zien geweest in musea in Brussel en Berlijn. De prenten worden van 2 september tot en met 7 januari in het Stedelijk Museum Vianen tentoongesteld.

Voorzitter Klaas de Zwaan van het museum voorziet dat na de zomer heel Vianen in het teken van Rembrandt staat. Er komen allerlei activiteiten los in de slipstream van dit voor Vianen zeer grote evenement. ,,Het is voor een klein museum als dat van ons heel speciaal dat deze etsen hier te zien zijn. Niemand kan er dan ook aan voorbij’’, laat hij weten. Er komen etscursussen voor kinderen en alle basisscholen krijgen vrije toegang om hun leerlingen kennis te laten maken met deze grote Hollandse meester uit de zeventiende eeuw.

Etsplaat