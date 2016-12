Eva Brouwer: 'Praat jij dit maar aan elkaar'

Dreigt er ontslag?

,,Niet voor mij in ieder geval. Per 1 januari werk ik 10 jaar bij RTV Utrecht. Een goed moment om na te denken over de toekomst. Ik heb het er erg naar mijn zin en lach veel met mijn collega's, maar hoe moeilijk de stap ook is: ik ben benieuwd naar wat er nog meer te doen is.''



Of ga je Annechien Steenhuizen achterna?

,,Landelijke interesse is er op dit moment niet. Vijf jaar geleden was die optie van belang geweest, nu speelt het niet mee bij mijn beslissing. Ik heb meer behoefte aan het vertellen van mijn eigen verhaal dan dat van de autocue. Ik ga voor mezelf beginnen.''



Wat was in de achteruitkijkspiegel een hoogtepunt?

,,De Tourstart was een groot feest. Veel spektakel, grote schermen in de stad, live-programma's maken vanuit een tot bistro omgebouwde studio waar een kok elke dag een drie gangen diner staat te fabriceren. Persoonlijk? Dat zijn in dit vak vaak verdrietige verhalen, zoals de dood van Ruben en Julian. Dat mag je eigenlijk geen hoogtepunt noemen. Daar voelde ik me zo bij betrokken, dat vergeet ik niet gauw.''



Wat zijn u specifieke kwaliteiten?

,,Ik ben elke dag vrolijk. Het nieuws wordt bij RTVU zo losjes gepresenteerd dat ik er genoeg van mezelf in kwijt kan. Persoonlijk, grappig en spontaan is toegestaan. Dat kan ik goed. Na al die jaren breng ik ook ervaring en dossierkennis in. En ik heb geleerd de essentie eruit te halen.''



Cum laude afgestudeerd in de Geschiedenis. Waarom geen wetenschappelijke carrière?

,,Ik presenteerde voor mijn studie ook al voor Stadsradio Rotterdam. Praat jij het maar aan elkaar, zeiden ze daar. En het was altijd mijn bedoeling om via de studie Geschiedenis in de journalistiek terecht te komen. Ik vind dat een logische stap. Journalistiek is de geschiedenis van de dag. Met meerdere bronnen, kritisch zijn, dingen afwegen.''