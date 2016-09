Eva Jinek praat met Sterrenwijkers

Optreden rapper Steen doet opnieuw stof opwaaien in Utrecht

19 september Een optreden van rapper Steen leidt opnieuw tot ophef in Utrecht. De pas afgestudeerde Maaike Wit, die hem afgelopen zaterdag zag optreden tijdens het IBB-fest, is niet te spreken over zijn vele gebruik van het woord 'kanker'. Ook studentenhuisvester SSH Utrecht wil een gesprek met de organisatie van het feest over het uitnodigen van deze rapper.