Ex-drugsverlaafde Jorris (42) vond bij Emmaus zijn roeping

Jorris komt van ver. De geboren Vleutenaar ('achternaam hoeft niet') was lang verslaafd en raakte dakloos. De problemen ontstonden in zijn tijd als beroepsmilitair. Daarna was hij vooral actief in de bouw. Hoe hij hier terecht is gekomen? ,,Mijn vader kwam al vaak in de kringloop en raakte met Jos (regelneef hier, red.) aan de praat. Hij vroeg of ik hier niet terecht kon. En dit is het resultaat."



Voldoening

Het verschil tussen toen, 4,5 jaar geleden, en nu is enorm. Hier geeft hij zin aan het leven. ,,Het draait nu niet meer om mezelf, maar om anderen. Ik geef nu! Dat geeft veel meer voldoening." De opbrengst van de kringloop gaan naar projecten over de hele wereld. Microkrediet voor boeren in Tanzania bijvoorbeeld en duizenden euro's voor limoengras-distillitatie op de Filipijnen.



Jorrit heeft zelf niet veel geld nodig. ,,De 50 euro zakgeld is voldoende. Ik heb hier onderdak en eten. En kleren hoef ik ook niet te kopen." Hij geldt als lichtend voorbeeld voor de sociale functie die Emmaus heeft, zegt Jos van der Meer, als de rij klanten eindelijk is verdampt. Hij veegt het zweet van zijn voorhoofd: het was even aanpezen met al die fanatieke koopjesjagers. De drijvende kracht achter Emmaus geeft mensen graag een tweede kans. Niet iedereen past in de groep, want het vraagt nou eenmaal discipline. ,,Want je werkt niet alleen tot 18.00 uur, maar woont ook met anderen samen. En ja, dat zorgt soms voor wrijving", illustreert Jorris.