Ex-wijkagent Daniël de Vries: Mijn fijne motoriek komt al terug

Of het herstel doorzet en blijvend is , moet de komende maanden duidelijk worden. ,,De kans is heel groot. Ook de neuroloog was erg optimistisch. Die zei letterlijk dat hij verwacht dat Daniël beter zal gaan lopen. Maar we wachten op de MRI-scan over vijf maanden. Dan pas kunnen we écht blij zijn, we willen niet teleurgesteld raken'', zegt zijn vrouw Shireen. ,,Het is in elk geval superleuk dat we nu al resultaat merken.''