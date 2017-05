Examens begonnen: Is Vianen ook dit jaar de slimste?

Bab­bel­truc-op­lich­ter: Uw kelder staat vol water

9:09 Oplichters die zich via een trucje het huis van een slachtoffer in proberen te praten, verzinnen steeds weer nieuwe trucs en verhalen. Zo werd gisteren een bewoner van de prof. A. Mayerlaan in Tuindorp verrast met de mededeling dat de kelder vol water stond.