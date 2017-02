Exploitant wil zwembad Woestduin in Doorn openhouden

Het blijft zoeken naar een acceptabele oplossing voor het openhouden van zwembad Woestduin. Met een vurig betoog probeerde gebruiker Nienke Gerkes de raad te overtuigen om Woestduin niet per 1 september van dit jaar te sluiten. Met een paar zwemmers heeft Gerkes op een aantal dagdelen een onderzoek gehouden onder gebruikers van Woestduin. ,,Bijna unaniem positief was het antwoord op de vraag of Woestduin open moest blijven. We hebben gevraagd of mensen bereid zijn een duurder kaartje te betalen. Dat wilden de meeste mensen wel. Zelfs mensen van buiten Doorn komen graag naar dit zwembad en ook die willen wel iets meer geld betalen. Volgens ons een extra reden om het zwembad open te houden.''

Het college meent dat er in de gemeente voldoende zwemwater is. In zwembad De Zwoer in Driebergen wordt het dan wel dringen met de gebruikers van Woestduin erbij. ,,Maar dan moeten we op niet normale uren naar De Zwoer, maar heel vroeg of onder het eten en dat vinden we met kleine kinderen niet oké'', merkte een bezoekster op.