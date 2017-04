'Explosieve en onrustbarende' stijging van auto-inbraken in Wijk bij Duurstede

In die periode waren er in Wijk bij Duurstede 56 auto-inbraken waarvan aangifte werd gedaan bij de politie. In vijftien huizen gingen inbrekers naar binnen. Speijer denkt dat de negatieve tendens niet te keren is met alleen whatsapp-groepen van buurtbewoners en voorlichtingsbijeenkomsten van de politie. Hij vindt de opstelling van burgemeester en wethouders te terughoudend. Hij stelt voor om de politie zichtbaar te stationeren in Wijk bij Duurstede en camera's te plaatsen op de provinciale uitvalsweg in de richting van Utrecht en Amersfoort.



Speijer: ,,De toegebrachte schades zijn aanzienlijk en daarnaast is er veelal sprake van diefstal van onderdelen zoals airbags. In de meest getroffen wijken zoals De Geer is onrust maar ook enige gelatenheid ontstaan onder de inwoners en is het vertrouwen in een goede uitkomst aan het afnemen.’’



Burgemeester Tjapko Poppens moet nog antwoorden op de schriftelijke vragen van het VVD-raadslid.