Extra aandacht voor dementerenden in supermarkt

Personeel van de AH-supermarkt in Maarssenbroek heeft een training gehad om dementie bij klanten te herkennen. Ook hebben ze geleerd hoe ze de mensen kunnen helpen. ,,Ik ben er nu alerter op, ik kijk beter om me heen of ik mensen zie de ronddwalen’’, vertelt medewerkster Wanda. ,,Het helpt om iemand eerst gerust te stellen en een praatje te maken. Daarna vraag ik bijvoorbeeld wat hij of zij wil eten vanavond. Dan herinneren ze zich vaak weer wat ze wilden kopen.’’

Samen dementievriendelijk

Wethouder Tymon de Weger (volksgezondheid en ouderenbeleid) is lovend. ,,Het is erg belangrijk dat dementerenden kunnen blijven winkelen. Albert Heijn is een belangrijke organisatie, ik ben erg blij dat jullie hier het voortouw in hebben genomen.’’

Veilige plek

Supermarktmanager Susan Jonk vindt dat lokale betrokkenheid bij een goede supermarkt hoort. ,,Het is fijn dat het hier voor dementerende mensen een veilige plek is. Laatst was er een mevrouw die voor de vijfde keer in twee dagen koffie kocht. Toen is haar gevraagd of ze het echt wel nodig had. We kennen onze vaste klanten en nemen de tijd als mensen hulp nodig hebben.’’