Extra ‘afscheidsgeld’moet Volksuniversiteit Veenendaal redden

Verdient FC Utrecht een huldiging als de club Europees voetbal haalt?

10:08 FC Utrecht speelt deze week de finale van de play-offs om Europees voetbal. De tegenstander is AZ. Op Hemelvaartsdag, om 20.45 uur, is de heenwedstrijd in Alkmaar. Zondag om 12.30 is de return in de Galgenwaard.