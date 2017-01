Extra asfalt moet de dagelijkse file bij Rijnbrug oplossen

Utrechtse politiek baalt van Tourtekort

6:01 Utrecht moet bij de komst van de Vuelta niet meer zulke grote financiële risco's nemen als bij de Tourstart. Nu het tekort van de Tourstart voor de gemeente is opgelopen naar bijna zes ton, groeit de scepsis in de gemeenteraad over de Ronde van Spanje. ,,Zo gaan we het niet weer doen.''