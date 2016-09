Extra geld Bussemaker redding voor Huis Doorn

Volgens directeur-bestuurder Herman Sietsma van het museum komt met deze extra subsidie een einde aan een jarenlange periode van financiële onzekerheid. Huis Doorn kan nu in rustiger vaarwater werken aan een gezonde toekomst.



,,Minister Jet Bussemaker heeft het museum gered. Zo voelen wij dat echt,'' zegt Sietsma. ,,Zij heeft ingezien dat er iets moest gebeuren om ervoor te zorgen dat we structureel uit de gevarenzone blijven, en daar heeft zij nu werk van gemaakt.'' Bussemaker maakte gisteren op Prinsjesdag bekend tien miljoen extra in cultuur te investeren.



Subsidie

Tot 2013 kreeg museum Huis Doorn, jaarlijks goed voor zo'n 25.000 bezoekers uit binnen- en buitenland, bijna een half miljoen euro subsidie. Dat werd in dat jaar bijna gehalveerd. Met als pijnlijk gevolg dat Sietsma het mes moest zetten in de organisatie omdat anders toen al het doek zou vallen. Volgend jaar dreigde de subsidiekraan verder dicht te gaan.



Sietsma: ,,We zouden heel basale dingen niet meer goed kunnen doen, met onafwendbaar sluiting tot gevolg. Denk aan de telefoon bemensen, kaartverkoop, administratie, of begeleiding van vrijwilligers. Dankzij het ingrijpen van de minister komen we nu uit op drieënhalve ton subsidie per jaar. Genoeg om een stabiele koers te kunnen varen.''



Consistent beleid

De museumdirecteur beklaagde zich er eerder over, dat de rijksoverheid er niet in slaagt 'consistent beleid' te voeren: ,,Aan de ene kant komt er geld beschikbaar om voor vier miljoen euro het park en het poortgebouw bij Huis Doorn op te knappen. Mooi natuurlijk, maar wat heb je eraan als vervolgens door het wegvallen van subsidies op de museale functie diezelfde rijksoverheid ervoor zorgt dat het museum moet sluiten? Dat is snipperbeleid. De grote winst is, dat hiermee nu is afgerekend.''



Huis Doorn werd jarenlang bewoond door de Duitse keizer Wilhelm II, die aan het eind van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland vluchtte. Hij overleed hier in 1941. In een apart paviljoen aandacht besteed aan WO I. Het Doornse museum is het enige in ons land dat aandacht besteed aan deze periode, waarin ons land neutraal was.