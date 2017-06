Extra parkeergeld voor houders Zeisterpas

Omdat het winkelhart van Zeist momenteel op de schop gaat, is het lastig voor bezoekers hun auto kwijt te kunnen. Daarnaast zijn sommige winkels tijdelijk moeilijker te bereiken. Om dit ‘leed’ te compenseren, krijgen de houders van een Zeisterpas een gratis parkeertegoed van 10 euro bijgestort. Wanneer dit geld precies op hun pas staat, is nog niet bekend. Daarover voert de gemeente nog overleg met het centrummanagement.

De gemeente heeft voor de actie budget vrijgemaakt. Zeist wil met dit gebaar ‘het centrum, ook tijdens de herinrichting, aantrekkelijk maken en houden’. De winkeliers zijn blij met de actie, die in overleg met hen is opgezet. De Zeisterpas is in het leven geroepen om het parkeren in het centrum makkelijker te maken. De pas is inmiddels door 800 mensen aangevraagd, aldus de gemeente.

Belonen

Volgens centrummanager Hans van Aalst lijden de omzetten van de winkeliers niet onder de werkzaamheden in het centrum van Zeist. ,,De actie is om bezoekers te belonen voor het feit dat ze massaal blijven komen. Het is fantastisch dat ze blijven komen.’’