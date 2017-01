Extra tekort van 184.000 euro op Tourstart

Vrijspraak voor Rhenense pizza ondernemer Zafir H.

14:34 De 39-jarige Zafir H. uit Rhenen is vandaag door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van brandstichting. De rechtbank zag geen bewijs dat H. opdracht had gegeven om een concurrerende pizzeria in brand te steken. De officier van justitie had 3 jaar cel geëist.