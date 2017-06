Faillissement dreigt voor Magreb’90

Een faillissement dreigt voor de Utrechtse voetbalclub Magreb’90 nu de belastingdienst een bedrag vordert van 600.000 euro. Dat is ruim een ton meer dan eind vorig jaar werd verondersteld. De schatting is gemaakt over niet ingehouden loonbelasting van spelers over de afgelopen drie jaar.

Daarnaast heeft de club, die met haar eerste elftal in de derde divisie speelt, nog 30.000 euro schuld bij particulieren. Onder meer bij FC Utrecht, dat nog geld krijgt voor een oefenwedstrijd die de club drie jaar geleden tegen Magreb’90 speelde op Sportpark Papendorp.

Magreb’90 betwist de gehanteerde rekenmethode van de fiscus en gaat volgende week vrijdag daarover met de belastingdienst in gesprek. De fiscus zou voor deze raming een aantal spelers hebben geselecteerd die een bepaalde transferwaarde vertegenwoordigden. Bij Magreb’90 speelden tot afgelopen seizoen voormalige profvoetballers zoals Nourdin Boukhari (Ajax en Sparta) en Moussa Kalisse (Sparta Rotterdam en Excelsior).

Voorzitter Tino Klein gaat het gesprek met open vizier in. ,,Ik heb alle stukken doorgelezen en zie dat we er niet helemaal onderuit kunnen komen. Ik baseer dat op de fouten die wij hebben gemaakt in de afdracht van loonbelasting, zodat wij niet volledig worden gevrijwaard. Maar over de hoogte van de vordering gaan we open het gesprek in.”

Als Magreb’90 een naheffing krijgt opgelegd, kan die weleens het einde betekenen van de club. In januari 2016 ging VVA’71 failliet na een vordering van de fiscus van 318.000 euro. De club uit Achterberg, die net als Magreb de laatste jaren opklom vanuit de kelder naar de top van het amateurvoetbal, speelt nu onder een nieuwe naam in de vierde klasse. Mocht blijken dat Magreb’90 fraude heeft gepleegd met de belastingaangifte, dan kan de KNVB de club terugzetten naar een lagere afdeling of zelfs uit de competitie halen.

Claims

,,Als we de vordering terug kunnen draaien naar een redelijk bedrag en een betalingsregeling kunnen treffen, dan ben ik al blij”, vervolgt Klein. ,,Maar bij zes ton denk ik dat we moeten zeggen: we zijn failliet. Klein wil geen uitspraak doen bij welk bedrag lager dan zes ton de club ophoudt te bestaan. ,,Dat weet ik niet. Het hangt ook af van de termijn waarin je moet aflossen. En er liggen nog meer claims bij Magreb.”

De gemeente Utrecht heeft met Magreb’90 een betalingsregeling lopen over achterstallige huur van de velden. Volgens een woordvoerder van de gemeente Utrecht heeft Magreb’90 zich de afgelopen maanden aan de afspraken gehouden en heeft de club de termijnbedragen overgemaakt.

Cel

Ook op bestuurlijk niveau is het onrustig. Voorzitter en geldschieter Najim el Houati, die de club de afgelopen jaren omhoog stuwde, werd begin 2016 aangehouden op het vliegveld in Antalya toen hij met Magreb’90 in Turkije op trainingskamp was. De preses werd aangehouden voor zijn betrokkenheid bij drugshandel en is inmiddels uitgeleverd aan Marokko waar hij in de cel zit. Daarna wisselden zijn opvolgers elkaar in rap tempo af. Ook was het een komen en gaan van trainers. Sinds 24 mei hanteert Klein de voorzittershamer bij Magreb’90. Hij zit in Castricum in de gemeenteraad voor de VVD en is bevriend met trainer Jamal Yahiaoui.

Wie er volgende week vrijdag namens Magreb’90 bij de belastingdienst aan tafel zit is nog onduidelijk. De in Castricum woonachtige Klein is nog niet als rechtmatig bestuurder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klein zegt dat zijn voorganger Karim Douhou gevolmachtigd is om de gesprekken te voeren, maar de voormalig interim-voorzitter, die over de benodigde dossierkennis beschikt, ontkent dat.