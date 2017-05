Faillissement stichting alFitrah aangevraagd

De salafistische organisatie alFitrah uit de Utrechtse wijk Overvecht hangt een faillissement boven het hoofd. Pandeigenaar We Do Projects heeft samen met de voormalige pandeigenaar het faillissement aangevraagd.

De faillissementsrechter doet volgende week dinsdag uitspraak. Een mogelijk faillissement van alFitrah heeft grote gevolgen: dan komt de huur- en koopovereenkomst die de organisatie heeft met We Do Projects te vervallen en heeft alFitrah geen locatie meer waar de achterban kan bidden en Koranlessen kan volgen. Bekend is dat We Do Projects graag huizen wil bouwen op de plek waar alFitrah haar moskee heeft gevestigd.

Duizenden euro's schuld

Het faillissement is aangevraagd omdat zowel We Do Projects als de vorige eigenaar nog geld tegoed hebben van alFitrah. In het geval van We Do Projects gaat het om ruim 53.000 euro: de huursom die voor 1 april 2017 betaald had moeten worden. De voormalige pandeigenaar krijgt nog 25.000 euro van de organisatie van imam Suhayb Salam. Beide bedragen die nog open staan zijn door de voorzieningenrechter in eerdere vonnissen bekrachtigd.

De salafistische organisatie en de voormalige pandeigenaar hebben al een aantal keer tegenover elkaar gestaan in de rechtbank. Tot drie keer toe werd om ontruiming van het pand gevraagd, maar daarmee ging de rechter niet akkoord. Wel moest alFitrah de grote geldbedragen die de stichting nog verschuldigd was betalen.

Verdachte transacties