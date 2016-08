Fajah Lourens draait op KamaSutra

KamaSutra is de grootste erotische beurs van Nederland, die twee keer per jaar wordt gehouden in de Utrechtse Jaarbeurs. De komende editie moet het lifestyle evenement transformeren tot festival, heeft de organisatie bekendgemaakt. ,,Muziek speelt een grote rol, naast de bekende erotische attracties als het Swingers Café, de Peepshow en het Erotische Doolhof'', aldus festivalmanager Mariska van den Hout.



Sofia Valentine is een voormalig pornoactrice, die de camera's heeft verruild voor een draaitafel. Speciaal voor vrouwen is 'The Boys Next Door' in het leven geroepen. Van den Hout: ,,Dit is een nieuwe live show waarin mannelijke strippers uit de kleren gaan. De setting is een spiegeltent uit de jaren dertig.''