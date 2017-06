Familie Huibers ontdaan door diefstal van hun invalidenbus

Faillissement dreigt voor Magreb’90

17:19 Een faillissement dreigt voor de Utrechtse voetbalclub Magreb’90 nu de belastingdienst een bedrag vordert van 600.000 euro. Dat is ruim een ton meer dan eind vorig jaar werd verondersteld. De schatting is gemaakt over niet ingehouden loonbelasting van spelers over de afgelopen drie jaar.