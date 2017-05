Fans vergapen zich aan een Ferrari van 3,5 miljoen

VideoRuim 85 actuele en historische Ferrari’s zetten vandaag Amerongen op zijn kop. Het oude dorp van Amerongen is vergeven van honderden Ferrariliefhebbers. De Ferrari-optocht is onderdeel van het 70-jarig jubileumevenement van Kroymans Ferrari, met als hoofdprogramma een tour van Buitenplaats Amerongen naar Ferraridealer Kroymans in Hilversum. Er wordt een tussenstop gemaakt bij Slot Zeist waar alle klassieke Ferrari’s op het binnenplein van het Slot komen te staan. Alle moderne Ferrari’s komen langs het Broeder- en Zusterplein te staan.

Enthousiaste liefhebbers verdringen zich rond de tientallen actuele en historische Ferrari’s die staan geparkeerd op het parkeerterrein aan de M. Turnorstraat, recht tegenover de ingang van Kasteel Amerongen. Een onophoudelijke stroom auto’s met als symbool het steigerende paard - de cavallino rampante voor de echte kenner - rijdt het parkeerterrein op om zich op te stellen voor het massaal toegestroomde publiek. De ene chauffeur houdt de motor rustig, de ander kan het niet laten om de V8- of V12-motor eens even flink te laten brullen. Muziek in de oren en kippenvel voor de echte fans.

Volledig scherm De 3,5 miljoen euro kostende LaFerrari Aperta Limited Edition. © AD

Genodigden

Arvid Mentink van Kroymans Ferrari Hilversum staat bij de LaFerrari Aperta Limited Edition op het terrein van Kasteel Amerongen. Vriendelijke beveiligers scheiden daar het kaf van het koren. Achter de toegangspoort is het alleen voor genodigden, lees Ferrari-eigenaren. Ook al wordt er gezegd dat er al familie binnen is, zonder toegangspas mag er niemand naar binnen. Bij de 3,5 miljoen euro kostende LaFerrari Aperta Limited Edition is het rustig. ,,Een beetje vreemd is het wel’’, zegt Mentink. ,,Hij staat bewust niet afgeschermd voor het publiek. Het is een Nederlandse primeur.’’ En daar mag iedereen volgens Mentink van genieten. Er hadden zich volgens Mentink nog veel meer mensen opgegeven voor de rit, maar nu al blijkt dat Amerongen niet is toegerust op deze grote toestroom fans. Alle wegen naar het oude dorp lopen langzaam vol.

Quote Hij staat bewust niet afgeschermd voor het publiek. Het is een Nederlandse primeur Arvid Mentink

Volledig scherm De begunstigers van de Ferrariclub Nederland. © Koen Laureij

Op het parkeerterrein staat Cor-Jan Warring uit Amersfoort samen met wat vrienden bij de dichte uitvoering van de LaFerrari. Ze dragen allemaal een geel T-shirt met het opschrift Ascari ((ASsociazione di CAvallo RInomato - Vereniging van het beroemde paard). ,,Wij zijn officieel de begunstigers van de Ferrariclub Nederland en komen uit heel het land. We ondersteunen als vrijwilligers de evenementen die de Ferrariclub organiseert.’’ Over Amerongen is hij niet heel erg te spreken, al geniet hij wel van de vele klassieke en actuele modellen. ,,Er is veel te veel volk. Zo kun je de auto’s niet goed bekijken.’’ En dat is waar. Het is dringen bij de LaFerrari, een van de nieuwste modellen van het Italiaanse merk.

Piekfijn

De meeste Ferrari-rijders hebben zich ondanks de hitte piekfijn gekleed in Italiaanse stijl en de dames in zomerse cocktailjurkjes. Ze lunchen in het besloten deel van Kasteel Amerongen waarna het via de Lekdijk in optocht naar Zeist gaat voor de tussenstop bij Slot Zeist. Vanuit Zeist vertrekt de stoet exclusieve auto’s vervolgens naar Kroymans in Hilversum voor een besloten bijeenkomst.

De LaFerrari Aperta Limited Edition is dan per autotrailer al weer op weg naar Maranello, de thuisbasis van Ferrari. ,,De auto is hier slechts een dag op bezoek en is eigendom van Ferrari zelf’’, vertelt Arvid Mentink Van Kroymans. Overigens zijn alle 209 auto’s van dit type al verkocht. En ja, er komen er ook een paar naar Nederland. Maar hoeveel, dat gaat Mentink niet vertellen. De privacy van de klant gaat boven alles. En zeker voor 3,5 miljoen euro.