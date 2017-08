FC Utrecht betaalt kaartje uitduel Zenit voor fans

Bordelen Utrecht gehalveerd na brand in Voorstraat

18:40 Het bordeel Huize Mona aan de Utrechtse Voorstraat is tot nader order gesloten nadat er afgelopen nacht een felle brand uitbrak. Volgens de politie is de oorzaak kortsluiting, die is ontstaan tussen het hotdog-restaurant op de begane grond en het bordeel dat erboven gevestigd is.